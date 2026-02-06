|
06.02.2026 06:31:28
CCL Products (India): Bilanzvorlage zum letzten Quartal
CCL Products (India) präsentierte am 04.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Das EPS lag bei 7,53 INR. Im letzten Jahr hatte CCL Products (India) einen Gewinn von 4,73 INR je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CCL Products (India) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,51 Milliarden INR im Vergleich zu 7,58 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 6,47 INR gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 10,30 Milliarden INR ausgegangen.
Redaktion finanzen.at
