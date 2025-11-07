CCL Products (India): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

CCL Products (India) hat sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,57 INR, nach 5,55 INR im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 52,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,27 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 7,38 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

