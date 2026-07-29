CCL Products (India) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CCL Products (India) hat am 27.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,77 INR gegenüber 5,45 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,00 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 10,56 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at