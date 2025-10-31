CCore Technology A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CCore Technology A hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,12 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,140 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CCore Technology A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 57,70 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 88,1 Millionen CNY im Vergleich zu 208,2 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at