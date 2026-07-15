CCReB Advisors gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

CCReB Advisors äußerte sich am 14.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 60,56 JPY. Im letzten Jahr hatte CCReB Advisors einen Gewinn von 1,71 JPY je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,23 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 607,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CCReB Advisors einen Umsatz von 314,6 Millionen JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at