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16.10.2026 06:31:29
CCReB Advisors: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
CCReB Advisors hat am 15.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 75,83 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 20,16 JPY je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat CCReB Advisors mit einem Umsatz von insgesamt 3,89 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 585,7 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 563,41 Prozent gesteigert.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 151,86 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 110,46 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 7,02 Milliarden JPY – ein Plus von 174,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem CCReB Advisors 2,56 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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