15.01.2026 06:31:29
CCReB Advisors zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
CCReB Advisors lud am 14.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.11.2025 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 32,30 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 58,06 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,14 Prozent auf 730,6 Millionen JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 681,9 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
