Global Payments Aktie
WKN: 603111 / ISIN: US37940X1028
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30.10.2026 17:27:55
CD&R pursues buyout of $40bn card processor Global Payments
Deal for US company would rank among largest buyouts in historyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Analysen zu Global Payments Inc.
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|Global Payments Inc.
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