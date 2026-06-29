CD Projekt RED Aktie
WKN: 534356 / ISIN: PLOPTTC00011
|
29.06.2026 14:44:00
CD Projekt benennt sich in CD Projekt Red um
Der börsennotierte Mutterkonzern CD Projekt nimmt den Namen seines Tochterstudios CD Projekt Red an. Die Hauptversammlung beschloss die Umbenennung am 23. Juni.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CD Projekt RED S.A.
|
27.05.26
|Ausblick: CD Projekt RED stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
13.05.26
|Erste Schätzungen: CD Projekt RED stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
18.03.26
|Ausblick: CD Projekt RED stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
05.03.26