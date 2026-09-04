CD Projekt: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

CD Projekt äußerte sich am 02.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,10 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CD Projekt 0,050 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 57,7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 66,8 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at