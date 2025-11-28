CD Projekt RED verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CD Projekt RED stellte am 26.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 1,94 PLN beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,780 PLN je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 349,1 Millionen PLN vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CD Projekt RED 227,6 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at