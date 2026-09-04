CD Projekt RED zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

CD Projekt RED hat am 02.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 1,44 PLN je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CD Projekt RED noch ein Gewinn pro Aktie von 0,690 PLN in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 244,2 Millionen PLN – ein Plus von 12,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CD Projekt RED 216,7 Millionen PLN erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at