CD Projekt Aktie
WKN DE: A2QKR9 / ISIN: US1251051066
|
02.01.2026 09:31:00
CD Projekt verkauft Spieleplattform GOG an Mitgründer
Die polnische Spielefirma CD Projekt verkauft ihre Spieleplattform GOG. Käufer ist Michał Kiciński, der beide Firmen mitgegründet hat. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu CD Projekt S.A. Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-4Shmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu CD Projekt S.A. Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-4Shmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
