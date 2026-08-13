Condo Aktie
WKN DE: A40HW5 / ISIN: SE0020845089
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13.08.2026 02:19:28
CDL H1 profit jumps three times to S$301 million on strong condo sales, doubles interim dividend
S$0.06-a-share-dividend comes on 61% surge in revenue to S$2.72 billionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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