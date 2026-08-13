Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
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13.08.2026 03:37:17
CDL shares surge 11.2% on strong H1 earnings, doubling of interim dividend
Its earnings for the first half jump from S$91.2 million previously to S$301.6 millionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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