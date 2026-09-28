Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
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28.09.2026 02:49:49
CDL to invest S$5 billion, target S$6 billion in divestments under refreshed strategy
The property developer plans to double its AUM to S$10 billion by FY2029Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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21.09.26
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Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)
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