CDN Maverick Capital hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

CDN Maverick Capital hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

CDN Maverick Capital vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at