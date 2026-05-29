CDN Maverick Capital: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

CDN Maverick Capital hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,02 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,010 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at