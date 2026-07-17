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17.07.2026 06:31:29
CDON Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
CDON Registered hat am 15.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 2,43 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CDON Registered ein Ergebnis je Aktie von -1,990 SEK vermeldet.
Umsatzseitig wurden 103,4 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CDON Registered 100,5 Millionen SEK umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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