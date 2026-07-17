CDON Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CDON Registered hat am 15.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 2,43 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CDON Registered ein Ergebnis je Aktie von -1,990 SEK vermeldet.

Umsatzseitig wurden 103,4 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CDON Registered 100,5 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at