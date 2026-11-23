CDRL präsentierte in der am 20.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 PLN gegenüber 0,340 PLN im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 70,9 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum waren 72,2 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at