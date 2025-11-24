|
24.11.2025 06:31:29
CDRL stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
CDRL hat am 21.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,34 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,130 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 72,2 Millionen PLN in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CDRL einen Umsatz von 71,1 Millionen PLN eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!