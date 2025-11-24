CDRL stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CDRL hat am 21.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,34 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,130 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 72,2 Millionen PLN in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CDRL einen Umsatz von 71,1 Millionen PLN eingefahren.

Redaktion finanzen.at