CDS: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

CDS ließ sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CDS die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 10,81 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 38,41 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CDS in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 29,82 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,97 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2,80 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at