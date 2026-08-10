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10.08.2026 06:31:29
CDS legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
CDS präsentierte in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
CDS hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,05 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 12,71 JPY je Aktie gewesen.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,13 Prozent auf 2,01 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,03 Milliarden JPY gelegen.
Redaktion finanzen.at
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