CDS präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

CDS hat sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 17,33 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 32,96 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat CDS im vergangenen Quartal 2,10 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 19,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CDS 2,62 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at