CDS: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

CDS hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 20,22 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 10,81 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat CDS mit einem Umsatz von insgesamt 2,15 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,97 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 9,05 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at