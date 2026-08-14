CDT Equity: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

CDT Equity hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 8,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -10920,000 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at