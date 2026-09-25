Cable Design Technologies Aktie

Cable Design Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 888482 / ISIN: US1269241097

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.09.2026 15:03:05

CDT Equity Board Approves 1-For-25 Reverse Stock Split, Pre-market Shares Down

(RTTNews) - Friday, CDT Equity Inc. (CDT), a data-driven biopharmaceutical company, announced that the Board has approved a 1-for-25 reverse stock split of the company's common stock to ensure continued compliance with the Nasdaq bid-price rule.

On the Nasdaq in the pre-market hours, the shares were trading 27.27 percent down at $0.0880, after closing Thursday's trading 10.30 percent lower.

The 1-for-25 reverse stock split will take effect on September 28, 2026. The company's common stock is expected to begin trading on a split-adjusted basis on Nasdaq at market open on September 29 under the existing ticker symbol 'CDT.'

Every 25 shares will be combined into one share, while the par value will remain $0.0001 per share, the company added.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Cable Design Technologies Corp.

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Cable Design Technologies Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:05 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Leichte Entspannung am Ölmarkt: ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen