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19.11.2026 06:31:28
CDT Equity stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
CDT Equity hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 288,89 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1645000,000 USD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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