CDT Equity hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 288,89 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1645000,000 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at