Cable Design Technologies Aktie
WKN DE: 888482 / ISIN: US1269241097
|
20.02.2026 15:27:30
CDT Equity To Buy 20% Stake In Sarborg To Expand AI Offerings
(RTTNews) - CDT Equity Inc. (CDT), Friday announced an agreement to acquire a 20 percent equity stake in Sarborg Limited, an artificial intelligence signature intelligence business serving multiple industries.
The $115 million investment strengthens an existing collaboration where Sarborg has supported evaluating CDT's clinical assets using its proprietary signature analysis and AI tools.
The consideration will be settled through the issuance of 598,005 new common shares and 109,978,918 pre-funded warrants, subject to shareholder approval.
An additional $8 million deferred payment is tied to future fundraising activities.
CDT is currently trading pre-market at $1.22, up $0.29 or 31.30 percent on the Nasdaq.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cable Design Technologies Corp.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Cable Design Technologies Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.