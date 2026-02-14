CDU-Außenpolitiker Laschet: Rubio hat Spielräume freundlich genutzt

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der CDU-Außenpolitiker Armin Laschet warnt davor, nach der Rede von US-Außenminister Marco Rubio bei der Münchner Sicherheitskonferenz von Entspannung im transatlantischen Verhältnis auszugehen. "Die wird es auch nicht mehr geben", sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz.

"Wir tun alles, dass die Amerikaner so eng dabei sind, wie es geht, weil sie in vielen Themen auch ähnliche Interessen haben wie wir", sagte Laschet. "Aber es wird nicht mehr so friedlich und entspannt sein, wie in den Zeiten vor 2020." Rubio habe eine versöhnliche, Europa zugewandte Rede gehalten und gemeinsame Wurzeln etwa im kulturellen Bereich beschrieben. Dies sei eine Selbstverständlichkeit. "Man nimmt es schon als etwas Besonderes, wenn es mal wieder einer aus den USA ausspricht, dass das so ist."

Laschet: Entscheidend ist, was Trump sagt

Rubio habe in einer sehr freundlichen Sprache Spielräume genutzt, die er als Minister habe, sagte Laschet. "Aber entscheidend ist, was der Präsident der Vereinigten Staaten sagt." Deshalb müsse Europa selbst stark und souverän werden. Rubio hatte Europa während seiner mit Spannung erwarteten Rede in München die Hand gereicht - dabei aber ein düsteres Bild vom Ist-Zustand der verbündeten Nationen gezeichnet./bk/DP/zb