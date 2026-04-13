CDU-Außenpolitiker: Trumps Seeblockade eher Verhandlungstaktik

BERLIN (dpa-AFX) - Der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hardt hält die Ankündigung einer Seeblockade in der Straße von Hormus durch US-Präsident Donald Trump in erster Linie für eine Verhandlungstaktik. "Präsident Trump kann keine blockierten Handelswege gebrauchen", sagte Hardt der "Rheinischen Post". "Das führt auch in den USA zu steigenden Preisen und schwächt ihn innenpolitisch", sagte der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion.

"Beide Seiten versuchen, ihre Verhandlungsposition zu verbessern. Ich sehe Trumps Äußerungen über eine mögliche US-Blockade eher als Verhandlungstaktik." Außerdem habe man gelernt, "bei ihm nicht jedes Wort sofort als endgültige Festlegung zu verstehen", meinte der CDU-Politiker.

Nach dem vorläufigen Scheitern der Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran hatte Trump eine Seeblockade der Straße von Hormus angekündigt. Die US-Marine werde alle Schiffe daran hindern, in die Meerenge einzufahren oder diese zu verlassen, teilte Trump auf der Plattform Truth Social mit. Der Iran gab sich davon unbeeindruckt. Es war zunächst unklar, was die Drohung für die seit Mittwoch geltende Waffenruhe bedeutet./mi/DP/zb