CDU-Generalsekretär: Jetzt nicht die Zeit für Personaldebatten

BERLIN (dpa-AFX) - CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hat die Union aufgerufen, jetzt noch nicht über den nächsten Kanzlerkandidaten zu diskutieren. "Markus Söder ist ein sehr guter Ministerpräsident und führungsstarker CSU-Vorsitzender. Die Frage, wer Kanzlerkandidat wird, diskutieren wir jedoch, wenn es so weit ist, und nicht jetzt, mitten in einer so ernsten Lage für das Land", sagte Ziemiak der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag). "Das ist auch mein Appell an die gesamte Union."

Mit Blick auf die Corona-Krise führte Ziemiak aus: "Für Personaldebatten ist jetzt nicht die Zeit. Erst das Land, dann die Partei. Das Virus ist da und macht auch keine Ferien." Erst nach dem CDU-Parteitag im Dezember, bei dem die Partei einen neuen Vorsitzenden wählen will, werde man "mit der CSU besprechen, wer unser gemeinsamer Kanzlerkandidat werden wird".

Auch andere Unionspolitiker hatten zuletzt vor einer verfrühten Debatte über die Kanzlerkandidatur gewarnt, so CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann (CDU).

CSU-Chef Söder liegt in Umfragen zur Kanzlerkandidatur der Union deutlich vor Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen, die sich um den CDU-Vorsitz bewerben. Auch die Umfragewerte von CDU und CSU haben in der Corona-Krise deutlich zugelegt./sku/DP/zb