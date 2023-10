CDU-Generalsekretär Linnemann sieht weiter schwarz-grüne Differenzen im Bund

BERLIN (dpa-AFX) - CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat nach dem Wahlerfolg der mit den Grünen regierenden CDU in Hessen auf weiter bestehende Differenzen im Bund hingewiesen. Auf Landesebene habe man natürlich andere Themen, sagte er am Montag im ARD-"Morgenmagazin". Im Bund sehe man beim großen Thema der Eindämmung der irregulären Migration ganz andere Vorstellungen. So sträubten sich die Grünen gegen die Ausweisung weiterer sicherer Herkunftsstaaten im Asylrecht in Afrika oder wollten keine zusätzlichen Grenzkontrollen.

Linnemann bekräftigte das Angebot der Union an die Ampel-Koalition, sich "konstruktiv und ohne Pauken und Trompeten" für eine gemeinsame Lösungssuche zur Begrenzung der Migration zusammenzusetzen. Angesichts von Überlastungen etwa im Bildungs- und Gesundheitssystem müsse gehandelt werden./sam/DP/men