CDU-Generalsekretärin: 'Die Union steht geschlossen'

BERLIN (dpa-AFX) - Nach der Positionierung der CDU-Ministerpräsidenten in der Debatte über die politische Zukunft von Bundeskanzler Friedrich Merz hat CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann ihre Partei aufgerufen, sich auf Inhalte zu konzentrieren. "Die Union steht geschlossen. Wir haben als Christdemokraten die Aufgabe, unser Land aus dieser schwierigen Zeit zu führen", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

Das gehe nur "mit Disziplin, einem klaren Kurs und Rückendeckung für unseren Bundeskanzler Friedrich Merz". Jetzt müsse der "volle Fokus auf Inhalten und Umsetzung unserer Politik" liegen. "Dafür stehen wir gemeinsam in der Verantwortung."

Die acht Ministerpräsidenten der CDU hatten sich zuvor dafür ausgesprochen, politisch zu handeln, statt Personaldebatten zu führen. "Die Menschen können darauf vertrauen, dass wir ihre Probleme angehen. Als Ministerpräsidenten wollen und werden wir gemeinsam mit dem Bundeskanzler unseren Beitrag dazu leisten", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung, die vier Tage vor zwei schwierigen Landtagswahlen für die CDU veröffentlicht wurde. Der Weg zu neuem Vertrauen der Menschen in die Christdemokratie führe über das Zuhören und politisches Handeln, nicht über Personaldiskussionen.

Das Wahldebakel der CDU in Sachsen-Anhalt hatte Merz innerparteilich massiv unter Druck gebracht. Seit Tagen wird darüber spekuliert, ob er sich als Kanzler halten kann. Die mächtigen Regierungschefs der Länder hatten sich in der Diskussion bisher zurückgehalten./mfi/DP/men