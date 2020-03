CDU hält an Sonderparteitag trotz Ausbreitung des Coronavirus fest

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Trotz der weiteren Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland und offizieller Appelle zur Absage von Großveranstaltungen hält die CDU an den Planungen für ihren Sonderparteitag Ende April fest. Wie am Sonntag aus der CDU zu hören war, soll der Parteitag, bei dem der Nachfolger für die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer gewählt werden soll, wie geplant am 25. April in Berlin stattfinden.

"Alle Vorbereitungen gehen ganz normal weiter", sagte ein mit den Planungen vertraute Person. Die CDU plane in enger Abstimmung mit den zuständigen Berliner Gesundheitsbehörden, ob der Parteitag dann wirklich stattfinden wird.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte zuvor gefordert, dass Veranstaltungen mit mehr als tausend Menschen abgesagt werden sollten. Allerdings hatte er kein ausdrückliches Verbot ausgesprochen.

"Nach zahlreichen Gesprächen mit Verantwortlichen ermuntere ich ausdrücklich, Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern bis auf Weiteres abzusagen", schrieb Spahn auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. "Ich ermuntere auch jeden Einzelnen: Wägen Sie ab, was Ihnen im eigenen Alltag so wichtig ist, dass Sie darauf in den nächsten zwei bis drei Monaten nicht verzichten wollen - sei es der Clubbesuch, die Geburtstagsfeier im familiären Kreis oder die Vereinssitzung."

Bis Sonntagvormittag gab es nach Angaben des Robert Koch Instituts 847 registrierte Corona-Infizierte in Deutschland.

In Italien, wo nach offiziellen Zahlen 5.883 Menschen mit dem Virus infiziert sind, hat die Regierung am Sonntag wegen der Coronavirus-Epidemie den Norden des Landes weitgehend abgeriegelt. Die Regierung erließ ein grundsätzliches Ein- und Ausreiseverbot für die mehr als 15 Millionen Einwohner der nördlichen Regionen, zu denen auch die Wirtschaftsmetropole Mailand und der Touristenmagnet Venedig gehören.

Auch wurden alle kulturellen, sportlichen und religiösen Veranstaltungen in Norditalien verboten. Museen, Kinos, Theater, Diskotheken, Tanzschulen und ähnliche Einrichtungen müssen vorerst ebenso schließen wie Wintersport-Stationen. Die Schulen und Universitäten sind bereits seit Donnerstag in ganz Italien geschlossen.

Bislang haben sich 16 Bewerber gemeldet, um sich auf dem Sonderparteitag der CDU zur Wahl um die Nachfolge von Kramp-Karrenbauer zu stellen. Neben dem Außenpolitiker Norbert Röttgen, dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet und dem Wirtschaftspolitiker Friedrich Merz haben sich demnach 13 weitere Bewerber aus der CDU gemeldet. Darunter befänden sich auch Frauen.

Bislang hat außer Laschet, Merz und Röttgen kein anderer Bewerber seine Kandidatur öffentlich gemacht.

