CDU in Umfrage zu Berlin-Wahl stabil vorne

Berlin (Reuters) - Einen Monat vor der Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus liegt die CDU in einer aktuellen Umfrage stabil vorne.

Der am Donnerstag veröffentlichten Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag von "Spiegel" und "Tagesspiegel" kommt die CDU auf 22 Prozent. Die regierende SPD von Bürgermeisterin Franziska Giffey liegt demnach mit den Grünen gleichauf bei 18 Prozent. Die AfD und die Linke kommen jeweils auf zwölf Prozent, die FDP erreicht sieben Prozent und wäre damit sicher wieder im Parlament vertreten. Demnach wäre die SPD zwar nicht mehr stärkste Partei, die Sozialdemokraten könnten aber die Koalition mit Grünen und Linken dennoch fortsetzen.

Bei der Wahl am 26. September war die SPD mit 21,6 Prozent noch stärkste Partei geworden. Die Wahl muss am 12. Februar aller Voraussicht nach wiederholt werden, weil das Landesverfassungsgericht Pannen festgestellt hatte. Das Bundesverfassungsgericht prüft allerdings noch eine Verfassungsbeschwerde gegen die Entscheidung. Die Abstimmung bildet den Auftakt für das Wahljahr 2023, in dem weitere Landtagswahlen in Bremen, Hessen und Bayern folgen.

(Bericht von Alexander Ratz. Redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an berlin.newsroom@tr.com)