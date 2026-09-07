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07.09.2026 18:06:38
CDU-Landesvorstand berät über Konsequenzen nach Wahlpleite
MAGDEBURG (dpa-AFX) - In Magdeburg ist der CDU-Landesvorstand zusammengekommen, um über Konsequenzen nach dem schlechten Abschneiden der Partei bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt zu beraten. "Wir werden die ersten Auswertungen machen", sagte CDU-Landeschef Sven Schulze bei seiner Ankunft. "Und dann gucken wir mal."
In Berlin hatte Schulze zuvor angekündigt, dass er Konsequenzen ziehen wolle. Dafür möchte er dem Landesvorstand in der Sitzung einen Vorschlag für das weitere Verfahren unterbreiten.
Die AfD hat die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt mit großem Vorsprung gewonnen, die absolute Mehrheit aber verpasst. Die CDU kam mit herben Verlusten auf Platz zwei.
Was genau in der Sitzung passieren wird, ist offen. Manche CDU-Politiker rechnen damit, dass Schulze seinen Rücktritt anbieten wird. Zu konkreten Szenarien wollte sich vor der Sitzung niemand äußern.
"Ich bin kein Orakel", sagte etwa CDU-Landesvize Marco Tullner. Man werde das Wahlergebnis besprechen./cki/DP/jha
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