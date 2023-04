CDU-Mitglieder geben Ausbau erneuerbarer Energien den Vorrang

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Mitglieder der CDU haben in einer Befragung unter anderem dem Ausbau erneuerbarer Energien und einer stärkeren gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik in Europa hohe Bedeutung eingeräumt. Bei der Befragung, bei der 17 Fragen zu zentralen Politikfeldern gestellt worden seien, habe es "eine enorm hohe Beteiligung" gegeben, sagte Parteichef Friedrich Merz. "Es haben fast 66.000 Mitglieder daran teilgenommen", sagte er. "Es bestätigt mich auch in meinem Bemühen, die Parteibasis in diesen Erneuerungsprozess mit einzubeziehen." Der weitere Zeitplan sieht laut Merz vor, im September die Texte fertig zu haben und im Mai kommenden Jahres ein neues Grundsatzprogramm auf einem Bundesparteitag zu verabschieden.

Der Vorsitzende der CDU-Grundsatzprogrammkommission, Carsten Linnemann, sah in der Befragung einen "Meilenstein auf dem Weg zu einem neuen Grundsatzprogramm". Angeschrieben worden seien 240.000 Mitglieder. Zu einzelnen Ergebnissen sagte er, beim Thema Energie und Klima setzten die Parteimitglieder nicht auf fossile Energieträger. "Neue Technologien und Ausbau der Erneuerbaren sind die beiden Top-Antworten der CDU-Mitglieder." Dazu, wie das Europa der Zukunft aussehen sollte, wurde laut Linnemann eine "stärkere gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik" in den Vordergrund gestellt. Zur Frage, was das "C" im Parteinamen bedeute, seien Freiheit, Würde des Menschen schützen sowie Respekt, Anstand und Fairness genannt worden.

