CDU-Parteitag beschließt neues Programm - Söder spricht

BERLIN (dpa-AFX) - Die CDU will am Dienstag bei ihrem Parteitag (9.30 Uhr) in Berlin nach 17 Jahren wieder ein neues Grundsatzprogramm beschließen. Es hat den Titel "In Freiheit leben? Deutschland sicher in die Zukunft führen" und soll die inhaltliche Erneuerung nach der Niederlage bei der Bundestagswahl 2021 abschließen. Die CDU will damit etwa in der Migrationspolitik mehr konservative Akzente setzen. Das aktuelle Programm stammt noch von 2007. Beim Parteitag erwartet wird auch der Chef der Schwesterpartei CSU, der bayerische Ministerpräsident Markus Söder./bk/sam/sk/had/DP/nas