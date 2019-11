CDU-Politiker Bodo Löttgen zieht in BVB-Aufsichtsrat ein

DORTMUND (dpa-AFX) - Bodo Löttgen zieht als Nachfolger für den im Juli verstorbenen Werner Müller in den Aufsichtsrat von Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) ein. Der 60-jährige Innen- und Sicherheitsexperte aus dem Oberbergischen Kreis ist Vorsitzender der CDU-Fraktion im nordrhein-westfälischen Landtag. Die Aktionäre von Borussia Dortmund folgten am Montag bei der Hauptversammlung dem Vorschlag des Aufsichtsrates und sprachen sich für Löttgen aus. In dem Gremium, das den börsennotierten Club Borussia Dortmund kontrolliert, sitzt auch der ehemalige NRW-Ministerpräsident und Bundesfinanzminister Peer Steinbrück (SPD)./lic/DP/men