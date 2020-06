CDU-Politiker Kiesewetter: Sonderstatus Hongkongs ist zu akzeptieren

BERLIN/PEKING (dpa-AFX) - Die Unionsfraktion hat an China appelliert, den Sonderstatus für Hongkong vollumfänglich zu respektieren. Der Obmann der Fraktion für Außenpolitik, Roderich Kiesewetter (CDU), sagte der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang an diesem Donnerstag: "China hat im damaligen Übergabevertrag mit dem Vereinigten Königreich umfassende Sonderrechte für Hongkong bis zum Jahr 2049 zugesagt."

Die gemeinsame chinesisch-britische Erklärung von 1984 und die festgeschriebene weitgehende Autonomie Hongkongs gemäß dem Prinzip "Ein Land, zwei Systeme" seien nicht verhandelbar. Das chinesische Sicherheitsgesetz stelle jedoch einen Angriff auf dieses Prinzip dar.

Kiesewetter rief China dazu auf, sich an den Verhandlungen von Russland und den USA zur atomaren Abrüstung zu beteiligen. Zwar sei das Gros der atomaren Arsenale immer noch in den Händen der USA und Russlands. Aber die Verhandlungen dieser beiden Staaten müssten durch China ergänzt werden. "Wenn die chinesische Führung hier weiterhin notwendige Kooperation verweigert, verliert sie auch gegenüber Russland erheblich an Glaubwürdigkeit."

Für die EU sei es wichtig, "sich in enger transatlantischer Abstimmung der bipolaren Konfrontationslogik USA/China zu entziehen. Es kann sich nicht ausschließlich zwischen einer amerikanischen und einer chinesischen Wirtschaftssphäre entscheiden", machte der CDU-Abgeordnete deutlich. "Vielmehr bedarf es einer gemeinsam im europäischen Verbund abgestimmten Chinapolitik, die europäische Souveränität und strategische Autonomie und damit eine eigene EU-Identität ermöglicht". China sei keine Alternative zum derzeitigen amerikanischen Bilateralismus.

Zur Debatte um den Ausbau des schnellen Mobilfunknetzes 5G unter Beteiligung des chinesischen Telekommunikationsausrüsters Huawei sagte Kiesewetter: "Eine Lex Huawei gibt es nicht, vielmehr kommt es auf den richtigen Mix an." Es gelte also, "besonders auf das Kernnetz zu achten, solange die Sicherheitsstandards und Chinas Kooperationswille nicht geklärt sind". Ganz ausschließen ließen sich chinesische Produkte angesichts weltweit vernetzter Wertschöpfungsketten allerdings nicht./rm/bk/lw/DP/jha