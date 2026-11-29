BERLIN (dpa-AFX) - Der Vorsitzende des Bundestag-Verteidigungsausschusses, Thomas Röwekamp, sieht Warnungen der Bundesregierung kritisch, die Ukraine solle ihren Abwehrkampf gegen Russland nicht auf die Ostsee oder das Mittelmeer ausweiten. Wer Kiew "öffentlich zur Zurückhaltung mahnt, sendet das falsche Signal und läuft Gefahr, dem Aggressor einen Schutzraum für seine Kriegslogistik zu eröffnen", sagte der CDU-Politiker dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel".

Außenminister Johann Wadephul (CDU) und Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hatten vor einer Ausweitung des Kriegs gewarnt. Zuvor hatte sich die Ukraine zu Drohnenangriffen auf einen russischen Frachter im Finnischen Meerbusen und auf eine Korvette und einen Frachter im Mittelmeer bekannt. Zur Begründung wird auf Russlands Aggression verwiesen, allgemein ist auch von Waffentransporten die Rede, die aber nicht näher spezifiziert werden.

Russland trage die Verantwortung

Röwekamp sagte: "Russland hat den Krieg begonnen und trägt die Verantwortung für seine Ausweitung - nicht die Ukraine." Die Ukrainer müssten "die Möglichkeit haben, auch russische militärische Infrastruktur und Versorgungsschiffe anzugreifen, sofern diese für den russischen Angriffskrieg eingesetzt werden". Selbstverständlich müsse dabei das internationale Recht und die Sicherheit der zivilen Schifffahrt gewahrt bleiben.

Trotzdem sieht er die Aufgabe Berlins darin, "die Ukraine zu unterstützen und nicht ihre legitime Selbstverteidigung durch politische Warnungen aus Berlin einzuschränken"./and/DP/mis