CDU ruft zur Mahnwache für den 'Freiheitskampf der Ukraine' auf

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat die CDU zur Teilnahme an einer Mahnwache in Berlin aufgerufen. Sie solle am Samstag um 20.00 Uhr vor der russischen Botschaft in Berlin sein, teilte die CDU über ihren Twitter-Account mit. Demnach werden Partei- und Fraktionschef Friedrich Merz, Generalsekretär Mario Czaja und zahlreiche Abgeordnete der Unions-Bundestagsfraktion teilnehmen. "Wir rufen auf zur Mahnwache für den heroischen Freiheitskampf der Ukraine", hieß es auf Twitter. In vielen Orten Deutschlands waren für den Samstag Kundgebungen, Demonstrationen und Mahnwachen geplant./bg/DP/stk