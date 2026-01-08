|
08.01.2026 11:01:38
CDU sagt Klausurtagung wegen Wetterwarnungen ab
BERLIN (dpa-AFX) - Der CDU-Vorstand hat seine Klausurtagung in Mainz wegen der aktuellen Wetterwarnungen abgesagt. "Aufgrund der eindringlichen Wetterwarnungen und der damit verbundenen Gefahrenlage sowie den angekündigten Zug- und Flugausfällen sehen wir uns leider gezwungen, unsere Jahresauftaktklausur am kommenden Freitag und Samstag abzusagen", teilte eine Parteisprecherin mit./mfi/DP/mis
