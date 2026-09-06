CDU-Spitzenkandidat Schulze: 'Es ist für uns eine Niederlage'

MAGDEBURG (dpa-AFX) - CDU-Spitzenkandidat Sven Schulze hat das Scheitern seiner Partei bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt eingestanden. "Es ist für uns eine Niederlage", sagte Schulze in der ARD. "Zuallererst möchte ich dem Wahlsieger gratulieren", sagte der Ministerpräsident an die Adresse der AfD, die nach Prognosen deutlich stärkste Kraft wurde. Das Ergebnis der Wahl sei Resultat eines demokratischen Prozesses, sagte Schulze mit Blick auf die hohe Wahlbeteiligung./uk/DP/zb