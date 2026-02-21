Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
21.02.2026 14:12:39
CDU will Social-Media-Altersgrenze ab 14 Jahren
STUTTGART (dpa-AFX) - Die CDU will ein Mindestalter für die Nutzung sozialer Medien wie Tiktok und Instagram zum Schutz von Kindern und Jugendlichen. Der Parteitag in Stuttgart nahm nach Angaben einer Parteisprecherin einen Antrag an, der die Bundesregierung auffordert, "eine gesetzliche Altersgrenze von 14 Jahren für die Nutzung sozialer Netzwerke einzuführen"./sam/bk/mfi/poi/DP/zb
