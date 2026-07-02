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02.07.2026 12:26:38
CDU-Wirtschaftsrat mit Reformpaket überwiegend zufrieden
BERLIN (dpa-AFX) - Der CDU-Wirtschaftsrat begrüßt Teile des von der Regierungskoalition beschlossene Reformpakets zu Steuern, Arbeit und Entbürokratisierung. "Die Einigung enthält wichtige Signale für mehr Wachstum und Beschäftigung", wird dessen Generalsekretär Wolfgang Steiger in einer Mitteilung zitiert.
Die Verlängerung bei befristeten Arbeitsverhältnissen böte Unternehmen in der aktuellen Wirtschaftskrise die notwendige Flexibilität für Neueinstellungen und senke die Hürden dazu insbesondere für kleine und mittlere Betriebe, sagte Steiger. Ebenso sei der geplante Bürokratieabbau eine langjährige Forderung der Wirtschaft gewesen. Hingegen wäre bei der steuerlichen Entlastung niedriger und mittlerer Einkommen ein "größerer Aufschlag wünschenswert" gewesen./mib/DP/jha
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