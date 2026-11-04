CDW Aktie
WKN DE: A1W0KL / ISIN: US12514G1085
|
04.11.2026 13:07:11
CDW Corporation Reports Rise In Q3 Profit
(RTTNews) - CDW Corporation (CDW) revealed earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $309.8 million, or $2.46 per share. This compares with $291.0 million, or $2.21 per share, last year.
Excluding items, CDW Corporation reported adjusted earnings of $410.2 million or $3.26 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 17.7% to $6.755 billion from $5.737 billion last year.
CDW Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $309.8 Mln. vs. $291.0 Mln. last year. -EPS: $2.46 vs. $2.21 last year. -Revenue: $6.755 Bln vs. $5.737 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CDW Corp (New)
|
16:03
|S&P 500-Titel CDW-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CDW von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
04.11.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
03.11.26
|Ausblick: CDW verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.10.26
|S&P 500-Titel CDW-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in CDW von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
22.10.26
|S&P 500-Wert CDW-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CDW-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
15.10.26
|S&P 500-Titel CDW-Aktie: Hätte sich eine CDW-Kapitalanlage von vor einem Jahr bezahlt gemacht? (finanzen.at)
|
13.10.26
|Schwacher Handel: S&P 500 zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
13.10.26
|Verluste in New York: S&P 500 sackt ab (finanzen.at)
Analysen zu CDW Corp (New)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CDW Corp (New)
|146,90
|-1,84%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFurcht vor KI-Regulierung: ATX und DAX büßen Gewinne letztlich ein -- Wall Street stark unter Druck -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sowie beim DAX waren zunächst teils kräftige Gewinne zu sehen, bevor beide Börsenbarometer ins Minus fielen. An der Wall Street geht es ebenso stark nach unten. Die Börsen in Asien zeigten sich uneinheitlich.