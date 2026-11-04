CDW Corporation Reports Rise In Q3 Profit

(RTTNews) - CDW Corporation (CDW) revealed earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings came in at $309.8 million, or $2.46 per share. This compares with $291.0 million, or $2.21 per share, last year.

Excluding items, CDW Corporation reported adjusted earnings of $410.2 million or $3.26 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 17.7% to $6.755 billion from $5.737 billion last year.

CDW Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $309.8 Mln. vs. $291.0 Mln. last year. -EPS: $2.46 vs. $2.21 last year. -Revenue: $6.755 Bln vs. $5.737 Bln last year.