06.11.2025 06:31:29
CDW präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
CDW hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,21 USD gegenüber 2,34 USD im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CDW im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,74 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 5,52 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
