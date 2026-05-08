CDW: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

CDW hat am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,82 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,69 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 5,68 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,20 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at